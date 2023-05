BBL-Playoff-Viertelfinale Telekom Baskets gewinnen auch Spiel zwei gegen Chemnitz

Bonn · Die Telekom Baskets haben auch das zweite Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz gewonnen. 95:78 hieß es am Ende der Partie. Mit einem weiteren Sieg am Montag in Sachsen können die Bonner bereits ins Halbfinale einziehen.

19.05.2023, 22:42 Uhr

17 Bilder Szenen aus dem zweiten Playoff-Spiel der Baskets gegen Chemnitz 17 Bilder Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de