BBL-Playoff-Viertelfinale Telekom Baskets gewinnen auch Spiel zwei gegen Chemnitz

Wenn die Niners Chemnitz darauf gehofft hatten, dass die Telekom Baskets nach vier Spielen in acht Tagen müde sein könnten, dann mussten sie sich am Freitagabend vor 6000 Zuschauern im erneut ausverkauften Telekom Dome eines Besseren belehren lassen. Denn beim 95:78-Sieg in einer hart umkämpften zweiten Viertelfinalpartie in den BBL-Playoffs brachten die Hausherren mindestens genau so viel Energie und Physis auf das Parkett wie die Gäste aus Sachsen. Ein Beleg dafür: In einer nicht immer souverän von den Schiedsrichtern geleiteten Partie mussten sowohl Michael Kessens als auch Finn Delany, Leon Kratzer und Tyson Ward vorzeitig mit fünf Fouls vom Feld.