Niederlage bei Iisalos Ex-Club : Siegesserie der Telekom Baskets reißt in Crailsheim

Bonn Die Telekom Baskets haben es verpasst, ihre Erfolgsserie zweistellig werden zu lassen. Nach zuvor neun Siegen nacheinander verloren die Bonner bei den Crailsheim Merlins mit 76:81.

Die Rückkehr nach Crailsheim ist für Trainer Tuomas Iisalo mit einer Niederlage geendet. Bei seinem Ex-Team unterlagen die Telekom Baskets am Sonntagabend mit 76:81 (26:9, 21:28, 11:21, 18:23) und gingen damit nach zuvor neun Erfolgen in Serie in der Basketball-Bundesliga erstmals wieder als Verlierer vom Feld. Die Bonner hatten das Spiel stark begonnen, kamen in der zweiten Halbzeit aber nur noch auf 29 Punkte. „Wir haben unseren Gameplan sehr gut umgesetzt, hatten aber zu viele Ballverluste. Wir haben auch in der zweiten Hälfte nur zwei von 20 Dreiern getroffen – das ist natürlich zu wenig“, sagte Iisalo nach der Partie.