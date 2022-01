Im Telekom Dome Bonn : Baskets wollen am Sonntag gegen Bamberger zurück in Erfolgsspur

Die Reaktion auf die Reaktion des Gegners tüfteln Baskets-Trainer Tuomas Iisalo und seine Co-Trainer Joonas Iisalo und Adrian Kovacs aus. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Nach drei Niederlagen in Folge will Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn den Schalter wieder umlegen. Am Sonntag um 15 Uhr erwartet das Team von Chefcoach Tuomas Iisalo Brose Bamberg im Telekom Dome.