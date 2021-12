Nach Sieg gegen Mitteldeutschen BC : Telekom Baskets erobern die Tabellenführung

Bonn Am 2. Weihnachtsfeiertag haben die Telekom Baskets die Tabellenführung der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Bonner bezwangen den Mitteldeutschen BC klar mit 115:90 und profitierten von der Niederlage des FC Bayern.

Es waren noch fünf Minuten zu absolvieren, da machte sich Jubel auf den Rängen im Telekom Dome breit. Sekunden später schallten die „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Rufe durch die Halle. Die Niederlage des FC Bayern in Crailsheim hatte die Runde gemacht und da die Telekom Baskets zu diesem Zeitpunkt deutlich gegen den Mitteldeutschen BC führten, war klar: Das Team von Trainer Tuomas Iisalo würde an diesem Abend die Tabellenführung der Basketball-Bundesliga übernehmen. Am Ende stand ein 115:90 (29:19, 25:28, 36:18, 25:25)-Erfolg gegen die Weißenfelser, der achte Sieg in Serie – und eben der Sprung auf Platz eins. „Natürlich ist das nicht egal, es ist für die Fans sehr wichtig“, sagte Iisalo nach der Partie gewohnt nüchtern. „Bei uns liegt der Fokus aber mehr auf der Weiterentwicklung des Teams.“

Iisalo vertraute einmal mehr seiner bewährten Startformation mit Parker Jackson-Cartwright, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Justin Gorham und Leon Kratzer, Nachverpflichtung Javontae Hawkins war nach seinen ersten beiden Einsätzen im Bonner Trikot als Vorsichtsmaßnahme nicht im Kader. Nachdem die Gäste um Ex-Baskets-Trainer Igor Jovovic zunächst in Führung gegangen waren, brachte Gorham die Gastgeber mit einem erfolgreichen Dreier erstmals in Front (10:9, 5.), Morgan schloss den Bonner 7:0-Lauf mit einer starken Einzelleistung zum 12:9 ab.

Es hatte früh den Anschein, als könnten sich die Hausherren absetzen, doch bei Iisalo stieg im zweiten Durchgang der Frust. Morgan kassierte früh sein drittes Foul und nahm deshalb vorsorglich auf der Bank Platz. Generell kassierten die Baskets viele Fouls und ermöglichten den Weißenfelsern so einfache Punkte von der Freiwurflinie. Michael Kessens erzielte per Tip-in das 44:32 (15.), doch die Gäste fanden immer besser ins Spiel und waren nach einem Dreier von Chris Coffey plötzlich nur noch fünf Punkte entfernt (44:49, 18.) – Iisalo nahm eine Auszeit, dem Bonner Headcoach war die Unzufriedenheit deutlich anzumerken. Bei seiner Mannschaft fanden seine Worte in der Besprechung offenbar Anklang: In den restlichen Minuten der ersten Hälfte ließ sie den Vorsprung nicht noch weiter schmelzen und ging mit einem 54:47 in die Pause.