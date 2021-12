Bis zu 750 Zuschauer : Telekom Baskets spielen doch nicht vor leeren Rängen

Bonn Den Telekom Baskets bleiben vorerst weitere Geisterspiele erspart. Zu den nächsten beiden Heimspielen dürfen maximal 750 Zuschauer in die Halle, Einlass erhalten nur Besitzer der "Herzblut"-Dauerkarte.

Beim Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC am Sonntag haben die Telekom Baskets zum vorerst letzten Mal vor 3000 Zuschauern gespielt. Ganz auf Fans verzichten müssen die Bonner Basketballer trotz der ab Dienstag geltenden neuen NRW-Coronaschutzverordnung aber nicht: Für die nächsten beiden Heimspiele gegen die Löwen Braunschweig an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) und gegen die Hamburg Towers am 9. Januar sind bis zu 750 Zuschauer im Telekom Dome zugelassen, wie der Verein am Montag mitteilte. Möglich macht das ein Passus in der neuen Verordnung, die eigentlich Fans bei überregionalen Großveranstaltungen verbietet. Demnach sind bei Veranstaltungen mit regionalem Charakter maximal 750 Personen erlaubt.