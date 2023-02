Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets treten beim FC Bayern an

Das Highlight des Hinspiels: Deane Williams stopft den Ball über Freddie Gillespie hinweg in den Korb. Die Baskets gewinnen die Partie gegen den FC Bayern 78:68. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn treten am Sonntag beim FC Bayern München an. Die Münchner wollen Revanche für die Hinspielniederlage in der Basketball-Bundesliga.

In der Basketball-Bundesliga ist gern von den drei großen Bs die Rede. Jahrelang waren das: Berlin, Bamberg, Bayern. Seit der vergangenen Saison sind die Telekom Baskets Teil des elitären B-Kreises, Serienmeister Bamberg gehört inzwischen zu dem Rest der Liga, dem Experte Stefan Koch in der „FAZ“ gerade bescheinigt hat, so schwach wie lange nicht zu sein. Er hat ein großes Leistungsloch hinter den drei Spitzenteams ausgemacht.

Tuomas Iisalo hat nichts gegen die Einordnung als Spitzenteam einzuwenden; was ihm fehlt, ist ein wenig Differenzierung: „Durch unsere Ergebnisse gehören wir zu den drei Top-Teams, aber die beiden Euroligisten sind unbestritten die größten Teams. Mit dem größten Etat und dem besten Kader. Das darf man nicht vergessen“, sagt der Trainer der Telekom Baskets über Berlin und Bayern und fährt fort: „Außerdem ist es noch früh in der Saison.“

Nationalmannschaft gegen Schweden und in Finnland Bundestrainer nominiert Leon Kratzer Bundestrainer Gordon Herbert kann im letzten Qualifikationsfenster für die diesjährige Basketball-WM auf Johannes Voigtmann (30) bauen. Der Center wird für die Spiele gegen Schweden in Frankfurt (24. Februar) und in Espoo gegen Gastgeber Finnland (27. Februar) vom italienischen EuroLeague-Vertreter Armani Mailand freigestellt. Eigentlich stehen die Profis von Clubs aus der Königsklasse nicht zur Verfügung. Ebenfalls nominiert sind Baskets-Center Leon Kratzer und erstmals Dylan Osetkowski. Der Ex-Ulmer, der inzwischen für Unicaja Malaga spielt, hat neben dem US-amerikanischen auch einen deutschen Pass. „Es ist der richtige Zeitpunkt, ihn mal auszuprobieren. Dylan ist mit 26 Jahren noch recht jung, er hat EuroLeague gespielt und ist jetzt bei Malaga in der Basketball Champions League. Sein Interesse für uns zu spielen ist sehr groß, er hat alle erforderlichen Unterlagen noch am selben Tag zurückgeschickt“, so Herbert über den Nationalmannschafts-„Rookie“. EM-Bronzegewinner Deutschland hat sein Ticket für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) bereits sicher. Unter den 17 eingeladenen Profis sind sieben Spieler, die bisher noch kein Länderspiel absolviert haben. Das Aufgebot in der Übersicht: Jason George, Jonas Richter, Nelson Weidemann (alle Chemnitz), Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), Karim Jallow (Ulm), David Krämer, Nicholas Tischler (beide Braunschweig), Leon Kratzer (Bonn), Joshua Obiesie, Lukas Wank (beide Frankfurt), Dylan Osetkowski (CB Malaga/Spanien), Jacob Patrick, Johannes Patrick (beide Ludwigsburg), Gavin Schilling (AYOS Konyaspor/Türkei), Len Schoormann (Hamburg), Christian Sengfelder (Bamberg), Jo Voigtmann (Armani Mailand/Italien). dpa/scht

Zu den Ergebnissen, von denen Iisalo spricht, gehört ein 78:68-Start-Ziel-Sieg gegen den FC Bayern aus dem Hinspiel. Am Sonntag will der Krösus aus München Revanche (20.30 Uhr), das hat Spielmacher Onjen Jaramaz angekündigt. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel, das wir gewinnen wollen“, sagte er nach der knappen Niederlage beim FC Barcelona am Donnerstag, „und das wäre auch sehr wichtig für uns als Team, für das Selbstvertrauen und für die Tabelle.“ Wer im Tableau am Ende der Hauptrunde ganz oben steht, umgeht einen Playoff-Vergleich mit den anderen beiden bis zum Finale. Jaramaz‘ Statement sagt aber auch einiges über die Münchner Anerkennung der Bonner Stärke.

Im Hinspiel fehlten den Bayern Vladimir Lucic, Augustine Rubit und Energie. Vor dem Hinspiel musste München zweimal in der Woche in Spanien antreten und reiste aus Vitoria gleich nach Bonn. Rubit ist inzwischen zurück, Lucic fehlt immer noch, und auch dieses Mal mussten die Münchner zweimal in Spanien spielen und steckten zwei Niederlagen ein: am Dienstag in Valencia und am Donnerstag in Barcelona.

Die personelle Situation ist nicht unbedingt besser als im Hinspiel. Neben Lucic, der zentralen Figur im Münchner Spiel, fehlen Andreas Obst und Elias Harris. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Othello Hunter, der mit Rückenproblemen vorzeitig aus Spanien abgereist war, und Trainer Andrea Trinchieri, der wegen eines Trauerfalls in der Familie in seiner italienischen Heimat ist.

Anders als der FC Bayern kommen die Baskets mit einem Sieg aus Spanien zurück – allerdings in der klassentieferen Champions League. Dieser war aber ein Statement-Sieg mit einigen das Selbstbewusstsein stärkenden Aspekten. Manresa lässt sich jedoch kaum auf München übertragen. „München ist komplett anders als Maresa“, sagt Iisalo. „Ganz anderer Stil, ganz andere Schwerpunkte. Gegen Manresa haben wir zum ersten Mal gespielt, München kennen wir sehr gut.“ Unter anderem aus der Halbfinalserie der vergangenen Saison, in der alle fünf Spiele auswärts gewonnen wurden.

Im Grunde sehen die Baskets fast immer gut aus gegen München. „Es wird wieder darum gehen, wer die Identität des Spiels bestimmt“, sagt der Baskets-Trainer. „Die Bayern spielen schneller als letztes Jahr, werfen mehr Dreier, sind durch ihre individuelle Qualität stark im Eins-gegen-eins.“ Und auch von der Münchner Verteidigung schwärmt der Finne: „Es war für uns nicht so einfach, dynamisch zu sein, weil ihre Defense sehr stark ist.“

Die Baskets müssen sich etwas gegen Rubit einfallen lassen, den Spieler des Monats Januar in der EuroLeague. Ebenso heißt eines der Münchner Probleme TJ Shorts. Auch Trinchieri wird sich eine Taktik gegen den Baskets-Spielmacher zurechtlegen. Gegen Manresa legte Shorts es dann gar nicht aufs Punkten an, sondern setzte seine Mitspieler in Szene. Collin Malcolm und Tyson Ward übernahmen das Punkten.