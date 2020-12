Telekom Baskets Bonn : Bittere Niederlage für die Baskets gegen Oldenburg

Die Telekom Baskets verloren gegen Oldenburg. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn unterlagen am Sonntag Oldenburg mit 92:97. Nach der Hamburg-Pleite bestanden sie aber den fälligen Charaktertest.

Nach der deutlichen Niederlage gegen die Towers Hamburg, in die sich die Telekom Baskets einigermaßen wehrlos ergeben hatten, war die Partie gegen die EWE Baskets Oldenburg auch von der Baskets-Chefetage zum Charaktertest deklariert worden. Die Baskets bestanden den Test und mussten sich dennoch geschlagen geben. Bis zur 38. Minute führte das Team von Cheftrainer Igor Jovovic, doch dann setzte sich die Qualität eines der Top-Teams der Liga durch. Keith Hornsby dominierte die Crunchtime und führte die Gäste zum 97:92 (16:20, 30:27, 19:25, 32:20)-Sieg. Damit bleiben die Bonner erfolglos am Tabellenende.

„Ich glaube, wir haben eine gute Partie mit Kampf und Leidenschaft abgeliefert“, sagte Baskets-Center Leon Kratzer. „Das war schon ganz positiv. Ein paar doofe Fehler haben dann das Spiel entschieden. Wir sind als Team zusammengeblieben, aber das muss jedes Spiel so sein. Nicht nur gegen Odenburg. Einen verbalen Schulterklopfer gab’s vom Matchwinner: „Bonn steht zu Unrecht da unten in der Tabelle“, sagte Hornsby nach der Partie bei MagentaSport. „Sie sind eine gute Mannschaft. Es ist schwer, hier zu spielen. Aber: Es kommt nicht darauf an, wie du anfängst, sondern wie Du aufhörst.“

Info Statistik Telekom Baskets Bonn: Xavier Pollard 10 Punkte, James Thompson IV 13/1 Dreier, Strahinja Micovic 14/4 Dreier, Josh Hagins 9/1, Chris Babb 11/3, Benjamin Lischka, TJ DiLeo 2, Deividas Gailius 25/4, Leon Kratzer 8. Oldenburg: Hobbs 2, Hornsby 14/4, Herrera 9, Tadda 5/1, Breunig 6, Paulding 19/2, Mahalbasic 10, Pressey 14/2, Schwethelm, Boothe 18/1. Trefferquote: Bonn 58% (35/60), Oldenburg 57% (34/60); Dreierquote: Bonn 68% (13/19), Oldenburg 45% (10/22); Freiwurfqouote: Bonn 64% (9/14), Oldenburg 86% (19/22); Rebounds: Bonn 26 (Beste: Thompson IV und Kratzer je 7) , Oldenburg 30; Assists: Bonn 22 (Bester: Hagins und Babb je 6), Oldenburg 21; Ballgewinne: Bonn 5, Oldenburg 5; Ballverluste: Bonn 12, Oldenburg 8; Fouls: Bonn 20, Oldenburg 18; Zuschauer: keine.

Gästecoach Mladen Drijencic hatte die Partie zur „mentalen Angelegenheit“ erklärt und verdeutlicht: „Wir reden über 70 Punkte Differenz, hier minus 30 gegen Hamburg, da plus 40 gegen Chemnitz.“ Damit meinte er die beiden letzten Spiele der Kontrahenten. Der erfahrene Coach weiß, wie Mannschaften auf solche Situationen reagieren können, machte sich auf wehrharte Bonner gefasst und gab zu, seinem Team dringend empfohlen zu haben, angesichts der Voraussetzungen nicht abzuheben.

Der Beginn war stark und treffsicher

Und er hatte Recht: Die Baskets begannen stark und treffsicher. Ein Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen fiel durchs Netz und die Bonner Quote brachte die zuletzt so schmerzlich vermisste Sicherheit. Das nach der Hamburg-Partie demolierte Selbstbewusstsein hatte doch keinen allzu großen Schaden genommen. Bonn war aufmerksamer im Rebound und Oldenburg nicht so treffsicher wie zuletzt.

Eine kleine Szene zum Abschluss des ersten Viertels gab weiteren Anlass zur Hoffnung. Oldenburg stoppte den vermeintlich letzten Angriff drei Sekunden vor Schluss per Foul, die Bonner hatte nur noch wenig Zeit für eine gute Idee. Jovovic brachte Chris Babb von der Bank, Drijencic reagierte mit der Hereinnahme seines Kettenhundes Karsten Tadda. Doch der Bonner Einwurf ging zu Micovic und aus dessen Hand mit Ablauf der Uhr im Wert von drei Punkten durchs Netz. Zuletzt waren die Baskets bei solchen Plays eher in der Rolle derjenigen, die die Punkte kassieren, gewesen. Und auch die Reaktion der Bank hatte Aussagekraft: Alle sprangen auf, alle feierten diese drei Punkte. Ein vollkommen anderes Bild als die niedergeschlagenen Einzelteile einer Mannschaft am Donnerstag.

Im zweiten Viertel die Gäste-Führung übernommen

Gleich zu Beginn des zweiten Viertels eroberte Hornsby per Dreier die erste Gäste-Führung (21:20), doch die Baskets blieben stabil und hatten die sonst so gefährlichen Waffen Rickey Paulding und Rasid Mahalbasic unter Kontrolle. Die Dreierquote der Baskets blieb stabil und auf der Oldenburger Bank wurde die Laune langsam schlechter. Doch Oldenburg hat (das Geld für) viele gefährliche Waffen. Insofern blieb die Partie eng. Bonn ging mit einem Punkt Vorsprung in die Kabine (47:46). Es war ein offensives Spektakel, das die Baskets mit einer 75-prozentiger Dreierquote befeuert hatten.

In der Halbzeit machte Michael Wichterich auch noch einmal deutlich, dass das eine der Anforderungen dieses Charaktertests war: „Wir wollten Einsatz sehen und wenn es schwierig wird, die Struktur behalten.“ Das dritte Viertel musste beweisen, ob das Hamburg-Spiel ein Ausrutscher war. Und das tat es: Die Baskets spielten da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Angeführt von den treffsicheren Deividas Gailius, Topscorer mit 25 Punkten, und Strahinja Micovic behiete sie die Oberhand – wenn auch nur knapp. Zum Viertelende wühlte sich Leon Kratzer gegen drei Oldenburger unter dem Korb durch. Den für ein Foul ergatterten zusätzlichen Freiwurf verfehlte er, doch die Defensive bügelte den Fehler im Gegenzug aus und mit sieben Punkten Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt.

Kein beruhigender Vorsprung

Es war klar, dass das gegen ein Team wie Oldenburg keineswegs ein beruhigender Vorsprung war. Und er war schnell aufgebraucht. Jetzt fielen die Bonner Würfe nicht mehr nach Belieben und die Gäste-Baskets konnten dank einer starken Phase des bis dahin weniger auffälligen Statistik-Monsters Mahalbasic ausgleichen (74:74, 33.). Nun war es schwierig und die Heim-Baskets mussten die Frage beantworten, ob sie die Struktur behalten würden. Es blieb eng. Zwei Minuten vor Schluss zog Keith Hornsby die Führung per Dreier wieder auf die Gästeseite (89:88).

Die Baskets spielten weiter als Team, doch jetzt verließ sie das Glück. Die kleinen Dinge gelangen jetzt den Gästen, die neutralen Bälle landeten bei den Niedersachsen. Und in Keith Hornsby hatte Oldenburg nicht umsonst wegen seiner Fähigkeiten aus der Distanz investiert.