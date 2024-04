89:78 gegen Peristeri Athens BC Glynn Watson führt Baskets zum Sieg

Zuerst die Feuerwehr, dann ein Feuerwerk. Die Telekom Baskets haben den ersten Schritt Richtung Top4 in der Champions League gemacht. In einer attraktiven Partie gegen Peristeri Athens BC lagen sie die meiste Zeit in Führung und sicherten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, aus der Spielmacher Glynn Watson mit 13 Punkten und neun Assists herausstach, den verdienten 89:78 (22:24, 23:20, 28:16, 16:18)-Erfolg. „Europapokalsieger“, sangen die Fans des Titelverteidigers freudetrunken nach Spielende. Kommenden Mittwoch können die Baskets in Peristeri das Ticket für das Finalturnier in Belgrad buchen.