Baskets-Stars Kirkwood und Frey „Bonn ist wirklich ein ganz spezieller Ort“

Noah Kirkwood: Es war mit Sicherheit eine schwierige Saison. Wir hatten viele Jungs im Team, die als Rookies nach Europa kamen, die noch nie in der Bundesliga gespielt hatten. Es fehlte also an Erfahrung. Aber wir sind im Laufe der Saison gewachsen, haben sehr hart in der Champions League gekämpft. Es war auch nicht leicht, auf das erfolgreichste Team der Clubgeschichte zu folgen. Das war nicht zu wiederholen. Aber wir haben unser Bestes gegeben, mehr kann man nicht verlangen.