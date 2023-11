Weihnachtsmarkt in Bonn Baskets verkaufen wieder Glühwein für den guten Zweck

Es ist schon eine kleine Tradition: Die Baskets verkaufen Glühwein und Punsch für den guten Zweck. Am kommenden Dienstag, 28. November, werden Spieler des Basketball-Bundesligisten in der Kipp-Pyramide am Friedensplatz ab 17 Uhr zwei Stunden lang Getränke ausschenken und der Erlös geht zu 100 Prozent an die Stiftung „Buntes Herz“.