Zu Gast bei den Baskets Das sollten Fans zum Besuch im Telekom Dome wissen

Der Erfolg der Baskets in der Champions League und der Bundesliga lockt auch viele neue Fans in den Bonner Telekom Dome am Hardtberg, der von den Fans und Baskets-Sponsor Telekom liebevoll auch Heart-Berg („Herz-Berg“) genannt wird. Aber wie läuft ein Besuch im Telekom Dome ab? Wir haben wichtige Informationen für alle zusammengestellt, die darüber nachdenken, sich noch Tickets für die Playoffs zu sichern, oder vielleicht schon Besitzer einer Eintrittskarte zu Heimspielen der Baskets sind.