Baskets-Heimspiel gegen Göttingen : Fehlplanungen beim Catering im Telekom Dome

Fast ausverkauft war der Telekom Dome (wie hier bei einem Playoff-Spiel gegen Bayern München) am Samstagabend beim Spiel gegen Göttingen.

Bonn Das Spiel der Telekom Baskets gegen Göttingen bot zwar Anlass zur Zufriedenheit, das Catering offenbarte allerdings eine Fehlplanung.

Es ist der Alptraum eines jeden Gastgebers: Das Essen reicht nicht. Meistens ist es dann doch zu viel und die Gäste treten satt und zufrieden den Heimweg an. Das Spiel der Telekom Baskets gegen Göttingen bot zwar Anlass zur Zufriedenheit, doch die Versorgung ließ zu wünschen übrig. Zuschauer berichteten, dass schon vor der Partie die Brezeln ausgegangen waren, in der Halbzeit ging dann die Pizza zur Neige.

Der neue und sehr beliebte Veggie-Stand war am Samstagabend gar nicht vertreten. Das ist bei einer fast ausverkauften Partie zu der anschließend noch eine Halloweenparty stattfinden soll, eine Fehlplanung. Das geben auf Anfrage auch die Baskets zu.

„Wir haben im Vorfeld mit unseren neuen Food-Partnern über die höhere Zuschauerzahl gesprochen, damit wir uns entsprechend vorbereiten und die Nachfrage meistern können. Das ist uns leider nicht gelungen“, sagt Tim Heinen, bei den Baskets verantwortlich für das Catering. „Zudem hat ein geplanter Food-Partner kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen müssen, was wiederum dazu führte, dass der Andrang an den anderen Essensständen noch größer war. Diese Fehler werden uns in dieser Saison jedoch kein zweites Mal passieren.“