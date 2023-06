Playoff-Finale Public Viewing zum vierten Spiel der Telekom Baskets

Am Freitag, 16. Juni, findet das vierte Spiel der Telekom Baskets gegen Ratiopharm Ulm statt. Für alle Fans, die dem Spiel nicht in Ulm beiwohnen können, veranstaltet BonnLive in Zusammenarbeit mit der Telekom und Magenta Sport ein Public Viewing auf dem Münsterplatz in Bonn.