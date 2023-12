Jahresrückblick 2023 So erfolgreich waren die Telekom Baskets in diesem Jahr

Der 14. Mai ist ein angenehmer Frühlingstag in Malaga. Doch auf dem betonierten Vorplatz des Palacio de Deportes José María Martín Carpena steht die Luft. Statt einer Brise wehen Stimmen von der Costa del Sol herüber. Viele Stimmen. Sie kommen näher: „Auf geht’s, Baskets! Kämpfen und siegen!“ Bumbumbum-bumbum-bum-bumbumbum. Trommeln geben den Takt vor. So, wie sie es während der gesamten Saison getan haben. So, wie die Fans ihre Telekom Baskets zu 46 Siegen aus 50 Spielen in Bundesliga und Champions League gepusht und sie anschließend gefeiert haben. Sie sind auf dem Weg zur Halle.