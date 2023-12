Fröhliche Freynachten So feiert Baskets-Profi Harald Frey aus Norwegen Weihnachten

Gemeinsam mit seinen Teamkameraden, die ebenfalls allein in Bonn sind, will er dann wenigstens am 24. Dezember ein bisschen feiern. Viel Zeit ist nicht, denn die Baskets spielen am 23. Dezember gegen Hamburg und am 26. in Rostock, der 25. ist entsprechend ein Reisetag. Ob Harald Frey einsatzbereit ist, wird noch geklärt. Nachdem er am Mittwoch in der Partie bei Rio Breogan umknickte, stehen noch Untersuchungen aus.