Telekom Baskets Bonn „Wir finden immer Lösungen“

Im Mannschaftsbus der Telekom Baskets Bonn ging es am Dienstagnachmittag ziemlich ruhig zu. Eine halbe Stunde vor der Ankunft am Telekom Dome sprach nur Tuomas Iisalo am Telefon mit der Presse. Die Spieler an Bord entspannten sich und suchten ein wenig Erholung nach den Anstrengungen der vergangenen Wochen. Durch den 89:83-Erfolg bei den Niners Chemnitz hatten sich die Baskets nicht nur einen glatten 3:0-Durchmarsch durch das Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gesichert, sondern auch ein paar Tage Spielpause bis zum Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (3:0 gegen Oldenburg), das am kommenden Pfingstmontag beginnt.