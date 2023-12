Vorbericht Telekom Baskets sind derzeit mental nicht stabil genug

Bonn · Die Niederlage gegen Braunschweig zeigt, dass die Telekom Baskets immer noch ein fragiles Gebilde sind. Vor dem Spiel in Würzburg am Samstag will Coach Moors Mittel gegen die Unsicherheit finden.

15.12.2023 , 05:00 Uhr

Enttäuschter Blick Richtung Anzeigetafel: Harald Frey, Christian Sengfelder und Brian Fobbs (von links) wissen, dass der Auftritt gegen Braunschweig unter ihrem Niveau war. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

Es kommt nicht oft vor, dass Harald Frey sein Lächeln verliert, doch nach der 76:80 (23:19, 23:21, 13:20, 17:20)-Niederlage gegen die Basketball-Löwen Braunschweig guckte der Spielmacher der Telekom Baskets Bonn bedröppelt in die vereinseigene Kamera und versuchte, die Frage nach dem Warum zu beantworten: „Wir waren einfach nicht gut genug heute. In vielen Aspekten. Jedes Spiel hat sein eigenes Leben und du musst jedes Mal hundert Prozent geben und darfst nichts für selbstverständlich halten“, sagte der Norweger.