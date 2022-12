Mit überragender Defense an die Spitze : Telekom Baskets halten München bei 68 Punkten und erobern die Tabellenführung zurück

Bonn Am Sonntagabend konnten sich die Telekom Baskets gegen die Gegner aus München souverän durchsetzen. Dadurch klettert das Team von Trainer Iisalo zurück auf Platz 1 der Bundesliga.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die Fans auf der Südtribüne. Tuomas Iisalo stand der Presse Rede und Antwort. Und auf dem Feld tanzten die Baskets. Jeder, so gut er konnte. Mit einem überzeugenden 78:68 (23:16, 18:18, 21:14, 16:20)-Sieg gegen den FC Bayern hat die Mannschaft von Cheftrainer Iisalo die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga zurückerobert. Es war der Erfolg einer überragenden Defensivleistung der kompletten Mannschaft. In der Offensive fanden auch die Münchner wenig Mittel gegen Baskets-Spielmacher TJ Shorts (21 Punkte) und Jeremy Morgan (20).

Die Vorzeichen für einen Sieg hatten nicht schlecht gestanden. Nicht nur, weil die Bayern immer noch auf ihre Starspieler Vladimir Lucic und Augustine Rubit verzichten mussten und noch am Freitag in der EuroLeague hatten antreten müssen, sondern insbesondere weil die Baskets sich in einer ohnehin erfreulich angelaufenen Saison am Mittwoch noch einmal ordentlich Rückenwind holten. In geradezu imponierender Manier sicherten sie sich bei Pinar Karsiyaka in Izmir den Einzug in die nächste Champions-League-Runde – schon vor dem letzten Vorrundenspiel bei Reggio Emilia.