Kein Fehlverhalten in Ulm Bonner Baskets Fans wehren sich gegen schlechtes Image

Nach der Partie gab es noch einen Zwischenfall am Spielerausgang, an dem etwa 50 bis 60 Bonner die Mannschaft in den Bus verabschieden wollten. Einige von ihnen gerieten nach eigenen Angaben in ein Wortgefecht. Es habe aber nur eine „sehr kurze aufgeregte Situation“ gegeben, schreibt auch der Block Süd. Und weiter: „Nachdem einige Spieler bereits durch das gebildete Spalier in den Bus eingestiegen waren, kamen ebenfalls einige Mitarbeiter von ratiopharm Ulm durch die Tür heraus. Keiner der anwesenden Bonner Fans hat in irgendeiner Weise verbal oder auf andere Weise etwas in Richtung dieser Personen gerichtet, teilweise wurden Handshakes ausgetauscht, und man wünschte sich gegenseitig sportliches Gelingen für Freitag.“ Aber „davor und danach sind zu keinem Zeitpunkt Ulmer Spieler von Bonner Fans angesprochen oder besungen worden“.