Erstes Heimspiel der Saison : Morgan und Shorts übernehmen beim 84:76 gegen Bamberg das Kommando

Die Telekom Baskets haben heute in Bonn gegen Brose Bamberg gespielt. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Am Samstagabend hatten die Telekom Baskets das erste Heimspiel der Saison. Mit viel Arbeit haben sie am Abend ihr Können unter Beweis gestellt.

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass die Telekom Baskets Basketball arbeiten, aber im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison musste es sein. Lange tat sich die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo in der Offensive ungewohnt schwer, fand dann im dritten Viertel Mittel und Wege, die Gäste aus Bamberg ohne Punkte auf die Heimreise zu schicken. Zunächst war es Jeremy Morgan, der die Baskets das Ruder übernehmen ließ, in der Schlussphase zeichnete TJ Shorts dafür verantwortlich, dass der Heimstart in der BBL nicht unverdient mit einem 84:76 (17:19, 22:24, 25:12, 20:21)-Sieg endete.