Jubiläumsspiel Telekom Baskets gewinnen mit 90:68 gegen Crailsheim

Frey war deutlich gewillt, sich in die Partie zu arbeiten, und startete mit einem vehementen Zug zum Korb, die Bonner Defense zog die Zügel an. Fobbs, Chris Sengfelder und Turudic warfen sich in den Ball, die Energie steckte die Halle an, das zeigte bei den Merlins Wirkung. In Minute 16 eroberte Fobbs aus der Distanz die Führung (32:30). Auf der Gegenseite warf Maurice Stuckey einen Dreierversuch weit am Korb vorbei – die Zuschauer spürten, dass hier anzusetzen war, um den Ausbau der Führung zu unterstützen.