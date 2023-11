88:83 nach Verlängerung Telekom Baskets besiegen die Bayern

Weil Guard Harald Frey weiterhin wegen einer Gehirnerschütterung fehlte, stand erneut Glynn Watson als Spielmacher in der Starting Five neben Savion Flagg, Noah Kirkwood, Till Pape und Benedikt Turudic. Zudem kam der lange verletzte Center Thomas Kennedy zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison. Die Münchner, die nach zuletzt zwei Niederlagen in Braunschweig und dann unter der Woche bei Maccabi Haifa in der EuroLeague unter Druck standen, traten mit ihren drei deutschen Weltmeistern Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst an.