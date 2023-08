94:58 gegen Zweitligisten Telekom Baskets überzeugen im Testspiel und schlagen Paderborn

Der erste Test nach zwei Wochen Training stellte Cheftrainer Roel Moors zufrieden. Zwar musste der Cheftrainer der Telekom Baskets – erwartungsgemäß – einige Korrekturen vornehmen, doch nicht nur das Ergebnis stimmte am Ende der Partie gegen den Zweitligisten Gartenzaun 24 Baskets Paderborn, sondern auch Einsatz und Zusammenspiel, was insgesamt 24 Assists bewiesen. Beim 94:58-Erfolg starteten Sam Griesel (Foto) und die Baskets furios, doch die Gäste passten sich an und konnten die Partie zur Halbzeit einigermaßen ausgeglichen gestalten (46:39).