Telekom Baskets gegen Rostocker Seawolves : Ein Klassenunterschied

Telekom Baskets Bonn vs. Rostock Seawolves Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets verteidigen die Tabellenführung mit einem imposanten 99:71-Sieg gegen den Aufsteiger Rostock. Der Spielbericht.

Für den Aufsteiger war nichts zu holen. Mit Macht sind die Telekom Baskets zum Auftakt des 14. Spieltags in der Basketball-Bundesliga über die Rostock Seawolves hinweggefegt. Beim 99:71 (22:15, 32:18, 26:22, 19:16) hatten die Gäste nicht den Hauch einer Chance. TJ Shorts mit einem Double-Double aus 21 Punkten und 12 Assists und der von Rostock ebenfalls nicht zu stoppende Tyson Ward ragten vor 6000 Zuschauern aus einer starken Mannschaftsleistung des Tabellenführers heraus. Am Ende war es ein Klassenunterschied.

Mit der Formation Shorts, Karsten Tadda, Tyson Ward, Finn Delany und Leon Kratzer starteten die Baskets in die Partie gegen den Aufsteiger. Die Baskets hatten sich vorgenommen, ihre defensiven Aufgaben wieder etwas ernster zu nehmen als zuletzt beim Sieg in Ulm. Doch zunächst mussten sie sich auf die Verteidigung der Seawolves einstellen. Das dauerte ein paar Minuten, in denen die Gäste mithalten konnten. Iisalo wechselte schon nach drei Minuten und brachte auch den zuletzt verletzten Collin Malcolm.