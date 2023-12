108:94-Erfolg gegen Hamburg Telekom Baskets stoppen Niederlagenserie

Die Baskets mussten vor 6000 Zuschauern im Telekom Dome wenig überraschend auf Harald Frey verzichten. Der Spielmacher war in der Champions-League-Partie bei Rio Breogan umgeknickt und lief mit einer Schiene am Fuß durch den Telekom Dome. Damit dürfte klar sein, dass der Norweger in diesem Jahr nicht mehr für die Bonner zum Einsatz kommt.