Basketball-Bundesliga Telekom Baskets gewinnen mit 100:85 gegen Oldenburg

Da waren die Baskets-Fans in der mit 6000 Zuschauern ausverkauften Halle bereits auf Betriebstemperatur. Als Sengfelder nach fünf Minuten ebenfalls mit „Netzmusik“ zum 19:7 nachlegte, nahm Gästetrainer Pedro Calles eine dringend benötigte Auszeit. Doch der Oldenburger Defensive gelang es nicht, die Baskets, die gute Lösungen suchten und fanden, in den Griff zu bekommen. Frey legte den Gästen mit dem Viertelbuzzer die Punkte 37 bis 39 in den Korb und Calles zeigte nicht erst jetzt leichte Anzeichen der Verzweiflung.