Heimspiel gegen Tabellenletzten Telekom-Baskets lassen Medi Bayreuth keine Chance

Souverän, beeindruckend, gnadenlos. Beim Angeln nach dem Ticket für das Top Four in der Basketball Champions League war Medi Bayreuth für die Telekom Baskets nicht mehr als Beifang. Die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas ließ nicht ein My an Ernsthaftigkeit vermissen und so hatte der Tabellenletzte beim 86:42 (25:11, 17:7, 17:18, 27:6) von Beginn an nicht den Hauch einer Chance. Die 600 Zuschauer im ausverkauften Telekom Dome sahen Historisches: Die 42 Zähler der Franken waren die wenigsten Punkte, die die Baskets jemals in der Bundesliga kassierte und die wenigsten, die ein BBL-Team in dieser Saison sammeln konnte.