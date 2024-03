Vorbericht Telekom Baskets rücken den Fokus zurecht

Bonn · Nach den Niederlagen in München und Istanbul wollen die Bonner beim Schlusslicht in Heidelberg zurück in die Erfolgsspur. Doch auch solche Spiele haben ihre Tücken.

09.03.2024 , 05:00 Uhr

Arbeiten an Fokus und Defensive: Roel Moors (Mitte) gibt im Training die Richtung vor. Foto: wolter

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport