Zweimal Spitzenreiter : Telekom Baskets schlagen AEK Athen 80:72

Die Telekom Baskets haben am Mittwochabend AEK Athen im Rückspiel besiegt. Einen Rekordabend erlebte Spielmacher TJ Shorts.

Am Vorabend hatte Reggio Emilia zu Hause Pinar Karsiyaka mit 74:70 geschlagen. Ein eher schlechtes Ergebnis aus Sicht der Baskets, beim Kampf um den Einzug in die nächste Runde in dieser engen Gruppe – bei einem Sieg von Pinar wären die Baskets sicher Dritter gewesen und damit in den Playins. So aber gestaltete sich das Rennen in Gruppe B wieder ausgeglichen. Nur der erste der Abschlusstabelle kommt direkt weiter, Zweiter und Dritter spielen überkreuz gegen den Dritten und Zweiten aus Gruppe A um den Einzug in die Zwischenrunde, in der je vier Teams in vier Gruppen die Teilnehmer am Viertelfinale ausspielen.