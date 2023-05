BBL-Playoff-Viertelfinale Telekom Baskets stehen im Halbfinale

Cheftrainer Rodrigo Pastore hatte mit Blick auf die Viertelfinalserie seiner Niners Chemnitz gegen die Telekom Baskets Bonn einen plakativen Vergleich: „Im ersten Spiel haben wir wie Kinder gespielt, im zweiten wie Teenager.“ Für die dritte Partie wünschte sich der Coach, dass seine Mannen wie Männer auftreten, „sonst können wir gegen Bonn nicht gewinnen“. Und seine Mannschaft hielt sich daran, trat noch physischer auf als schon in der zweiten Begegnung am Freitag, kämpfte bis zum Umfallen und traf auch in der Offensive besser – doch am Ende nützte auch das alles nichts: Die Telekom Baskets setzten sich dennoch durch und stehen nach dem 89:83 (26:25, 28:17, 19:23, 16:18)-Sieg im Halbfinale der Basketball-Bundesliga, wo sie nun auf die MHP Riesen Ludwigsburg treffen. Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest. Der Vorverkauf für das Halbfinale beginnt aber an diesem Dienstag um 12 Uhr.