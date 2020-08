Kündigung nach Teilnahme an Corona-Demo : Telekom Baskets treffen Saibou vor Arbeitsgericht

Bonn Nach seiner fristlosen Kündigung trifft Joshiko Saibou die Baskets zu einem Gütetermin vorm Arbeitsgericht. Indes hat die Bundesliga eines von vier Qualifikationsturnieren nach Bonn vergeben.

Lange wurde um sie gerungen, jetzt wirft die neue Saison der Basketball-Bundesliga ihre Schatten voraus. Spieler reisen an, begeben sich zum Medizincheck und in diesem Jahr auch in Quarantäne. Josh Hagins war der Erste, der gestern auf dem Hardtberg eintraf. Beinahe gleichzeitig mit der Veröffentlichung der guten Nachricht: Die Telekom Baskets gehören zu den vier Ausrichtern der Pokalturniere, die am 17./18. und 24./25. Oktober als Qualifikation zum Top4 (1./2. November) ausgetragen werden.