Personalie Telekom Baskets Bonn trennen sich von Ike Udanoh

Kennedy ist wieder fit, hat aber erst wenig Wettkampferfahrung gesammelt, denn meist war er derjenige, der nach seiner Verletzung dann als siebter Ausländer entsprechend der BBL-Regularien aussetzen musste. Baskets-Cheftrainer Roel Moors wollte Kennedy lieber im Training noch näher an das Niveau seiner Mannschaft heranführen. So erhielt er nur Kurzeinsätze in den beiden Spielen, in denen der Norweger Harald Frey mit einer Gehirnerschütterung fehlte und das Ausländerkontingent nicht ausgeschöpft war.