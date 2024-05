70:83 bei Alba Berlin Baskets verlieren auch das zweite Viertelfinalspiel

Bis vier Minuten vor dem Ende, als Glynn Watson per Dreier auf 68:70 stellte. Doch danach wollte der Ball einfach nicht mehr in den Korb. Egal ob aus der Distanz oder unter dem Korb, Bonn verballerte in den Schlussminuten alles. Alba hingegen blieb eiskalt und zog locker bis auf 83:68 davon. „Wir haben toll gekämpft. Das müssen wir in Spiel drei mitnehmen“, meinte Fobbs. Um dann noch einen Gruß an die vielen mitgereisten Fans zu senden: „Die Unterstützung der Fans ist unglaublich. Für sie werden wir am Dienstag alles geben.“