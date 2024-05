Baskets müssen wohl den Umweg nehmen Telekom Baskets verlieren mit 91:100 gegen Würzburg

In den Gesichtern war die Enttäuschung deutlich abzulesen. Das dürfte es wohl gewesen sein mit Platz sechs und der direkten Playoff-Qualifikation. Nach der 91:100-Niederlage in einer intensiven und unterhaltsamen Partie gegen Würzburg müssen die Telekom Baskets wohl den Umweg über die Play-Ins gehen. „100 kassierte Punkte sind zu viel. In der Mitte der Partie, als sie uns etwas distanzieren konnten, haben wir uns nicht gut genug an den Gameplan gehalten“, sagte Harald Frey. „Wir waren nicht aktiv genug. Das müssen wir am Mittwoch in Berlin ändern.“