75:83 Telekom Baskets verlieren zum Saisonstart in Vechta

Bitteres Déjà-vu zum Saisonstart: Wie in der vergangenen Saison kassieren die Telekom Baskets zum Auftakt in die Spielzeit eine Niederlage bei Rasta Vechta. Dabei brachte sich die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors mit schlechten Trefferquoten selbst in die Bredouille.