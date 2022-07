Neuseeländischer Nationalspieler : Die Telekom Baskets Bonn verpflichten Finn Delany

Der neuseeländische Nationalspieler Finn Delany wechselt zu den Telekom Baskets. Foto: FIBA

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben: Der neuseeländische Nationalspieler Finn Delany kommt auf den Hardtberg. Derweil wird Saulius Kulvietis nicht nach Bonn zurückkehren.

Die Telekom Baskets Bonn treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter voran und haben am Dienstag den nächsten Neuzugang bekannt gegeben: Der neuseeländische Nationalspieler Finn Delany wechselt aus der australischen Liga nach Bonn. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023. Der Power Forward stand bisher beim vierfachen australischen Meister New Zealand Breakers unter Vertrag.

„Finn ist ein geschickter und aggressiver Offensivspieler, der uns gleichzeitig defensive Flexibilität ermöglicht“, sagte Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo. „Seine Stammposition ist die des Power Forwards, aber er kann sowohl auf die Center- als auch Small-Forward-Position ausweichen, was für uns äußerst wertvoll ist. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter und eifriger Wettkämpfer und wird deshalb sehr gut zu unserer Kultur passen.“

Für die New Zealand Breakers, die aktuell das einzige neuseeländische Team in der australischen ersten Liga (NBL) sind, erzielte Delany in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 10,1 Punkte sowie 5,6 Rebounds und 2,1 Assists. Dabei traf er insgesamt fast 50 Prozent seiner Zweier- und rund 30 Prozent seiner Dreierversuche.

„Nach meinen Gesprächen mit Coach Iisalo hatte ich das Gefühl, dass die Baskets und ich sehr gut zueinanderpassen. Ich freue mich schon auf Deutschland und kann es kaum erwarten, mit meinem neuen Team in die Saisonvorbereitung zu starten, auf einem hohen Level zu trainieren und zu spielen“, sagte der 26-Jährige.

Für Delany ist die Saison 2022/23 mit den Baskets die erste vollständige Spielzeit in Europa, mit der neuseeländischen Nationalmannschaft sammelte er aber bereits Erfahrung in der Qualifikation für die WM 2023 und während der WM 2019 in China.