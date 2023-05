BBL-Playoff-Viertelfinale Bonn erwartet in Chemnitz „schwierigste Aufgabe“

Einen Schlüssel zum Sieg sieht Iisalo auch in der Dreier-Quote der Niners. Während die Baskets in Spiel zwei 42 Prozent ihrer Distanzwürfe trafen, fielen bei Chemnitz nur 27 Prozent. In Partie eins waren es gar nur 19 Prozent. „Ihre Schützen waren in der Serie bislang kalt, aber so etwas kann sich schnell ändern. Darauf müssen wir vorbereitet sein und die Distanzwürfe gut verteidigen“, so der Baskets-Trainer. Dass sein Team auch bei den Rebounds stark arbeiten muss, dürfte bei dem akribischen Coach, der großen Wert auf die Grundlagen legt, nicht groß verwundern.