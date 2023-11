Ulm gibt Baskets Hausaufgaben auf Bonner lassen sich beim 87:105 früh überrumpeln

Vor der Partie hatte Baskets-Cheftrainer Roel Moors noch prophezeit: „Wenn wir so spielen wie gegen Holon, dann verlieren wir in Ulm mit 20.“ Nach fünf Minuten und diversen Bonner Fahrkarten aus der Dreier-Distanz waren es bereits zehn Punkte Rückstand (9:19). Moors nahm eine Auszeit. Für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten, machte der Belgier deutlich: „Wir kassieren 21 Punkte in fünf Minuten!“ Die Lautstärke lieferte die Einordnung dieser Ansage.