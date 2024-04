95:85-Sieg gegen Göttingen Baskets stürmen zurück auf Platz sechs

Nach einem ausgeglichenen Start in den zweiten Spielabschnitt bewegten sich die Dreierquoten in die entgegengesetzte Richtung, die Überzahl der Rebounds landete in Händen der Gäste. Und als Roel Moors die Auszeit schon angezeigt hatte, traf Umoja Gibson per Dreier zum 42:43-Anschluss. Die Baskets-Offensive war zu überhastet unterwegs gewesen und hatte nicht die besten Abschlüsse genommen. Moors brachte Spielmacher Harald Frey zurück.