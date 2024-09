Basketball Telekom Baskets im Finale ums Champions-League-Ticket

Die Partie gegen MoraBanc Andorra hatte auf Bonner Seite einige Nerven gekostet, doch am Ende einer veritablen Achterbahnfahrt stehen die Bonner im Finale um den Einzug in die Champions League. Der Gegner für das Finale am Sonntagabend (20.30 Uhr, live auf Dyn und YouTube) wurde im Anschluss ermittelt.