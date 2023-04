Basketball-Champions-League Telekom Baskets erreichen nach Sieg gegen SIG Strasbourg Top Four

Es gab Personalien. Entscheidende Personalien. Straßburg musste auf Marcus Keene verzichten, den Mann, der Spiel eins per Dreier entschieden und in beiden Partien 46 Punkte gesammelt hatte. Er hatte sich im letzten Ligaspiel am Wochenende eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Allerdings ist es häufig so, dass ein solcher Verlust Teams zusammenrücken und andere übernehmen lässt. Auf Bonner Seite wurde mit großer Begeisterung Finn Delany begrüßt, der nach seiner Knöchelverletzung gleich in die Bonner Startformation rückte.