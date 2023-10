1. Champions-League-Heimspiel Telekom Baskets spielen gegen Holon ohne Zuschauer

Der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten ordnet ein: „Das ist schon ein größerer Einsatz in einer Gesamtlage für uns.“ Mit der Gesamtlage dürfte die vom Innenministerium so beschriebene abstrakte Gefahr gemeint sein. Mindestens 50 Beamte, so Scholten, seien im Einsatz, darunter auch die Hundeführerstaffel aus Bonn mit zehn professionellen Schnüfflern sowie einigen vierbeinigen Kollegen „der Rheinschiene“.