Weg ins Viertelfinale Telekom Baskets gewinnen 85:81 in Ludwigsburg

Viertes Spiel, vierter Sieg. Die Baskets behalten gegen Ludwigsburg eine blitzsaubere Bilanz und haben sich mit einem verdienten 85:81 (31:25, 21:24, 11:17, 22:15)-Erfolg Platz eins in der Gruppe und das Heimrecht für das Viertelfinale in der Champions League gesichert. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, starken Nerven und einem souveränen Schlussviertel behielt die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors am Ende die Oberhand. Die Baskets hatten die Riesen im Hinspiel sowie in der BBL und im Pokal bereits besiegt.