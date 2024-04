Viertelfinale gegen Peristeri Bwin Telekom Baskets verpassen den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale

Im ersten Spiel hatten die Baskets am vergangenen Mittwoch einen 89:78-Heimsieg gefeiert und sich in eine gute Ausgangsposition in der Best-of-three-Serie gebracht. Auch, weil sie den Peristeri-Star Joe Ragland gut im Griff hatten und bei neun Punkten und sechs Assists halten konnten. Lag es an den starken Baskets oder den schwachen Griechen? Vermutlich war es etwas von beidem. Es war klar, dass die Hausherren mit dem Rücken zur Wand und vor eigenem Publikum ein anderes Gesicht zeigen würden. Die Partie leitete der Schiedsrichter, der die Baskets im Finale des Intercontinental Cups in Singapur zu Saisonbeginn mit einer krassen Fehlentscheidung den Titel gekostet hatte. Hoffentlich kein schlechtes Omen.