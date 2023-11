Vor Spiel gegen Heidelberg Cheftrainer der Telekom Baskets fordert mehr Energie

Bekanntester Name im Team der Gäste ist übrigens Paul Zipser. Der in Heidelberg geborene Flügelspieler galt einst als eines der größten Talente in Deutschland, spielte von 2016 bis 2018 sogar für die Chicago Bulls in der amerikanischen Profiliga NBA, zudem Jahre lang für Bayern München in der BBL und EuroLeague. 2021 musste er jedoch wegen einer Hirnblutung operiert werden, das vorzeitige Karriereende drohte. Nachdem er sich auf das Feld zurückgekämpft hat, ist der ehemalige Nationalspieler seit Sommer zurück in Heidelberg. „Paul hat viel Erfahrung, immer noch eine große Qualität“, sagt Moors. Besonders auf ihn konzentrieren, werde sich seine Mannschaft aber nicht.