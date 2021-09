Erstes Spiel mit Zuschauern für die Baskets : Ein Test für alle: Baskets, Hallenteam, Fans

Will den Baskets-Fans mehr bieten als vergangene Saison: Leon Kratzer. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Nach 555 Tagen ohne Zuschauer erwarten die Telekom Baskets zur Generalprobe vor Saisonstart die Basketball Löwen Braunschweig – erstmals wieder mit Publikum

Es ist ein Test für alle: Mannschaft, Hallenteam, Zuschauer. Wenn die Telekom Baskets am Freitagabend (18 Uhr) die Basketball Löwen Braunschweig zur Generalprobe für den Saisonstart bei Alba Berlin (Donnerstag, 23. September, 20.30 Uhr) empfangen, dürfen zum ersten Mal nach 555 Tagen pandemiebedingter Abstinenz wieder Zuschauer dabei sein.

Die Vorfreude ist groß. Besonders bei Leon Kratzer. Der Baskets-Center spielte bereits vergangene Saison auf dem Hardtberg, doch die stimmungsvollen Ränge kennt er nur als Gast, im Frankfurter oder Bamberger Trikot. „Ich erinnere mich gern an die Playoffserie mit Bamberg, das hatte schon ordentlich Atmosphäre“, sagt er. „Jetzt freue ich mich, auf Bonner Seite zu sein.“

So funktioniert’s Wer in die Halle will, muss Regeln beachten Um die Gesundheit der Zuschauer zu schützen, gelten für die Spiele der Baskets besondere Zugangsregeln. Zutritt zur Halle erhalten nur Personen, die entweder eine vollständige Impfung oder eine Genesung in Bezug auf das SarsCov2-Virus nachweisen können. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder von 6 bis einschließlich 16 Jahren, sowie Personen, die mit medizinischem Nachweis nicht impffähig sind. Diese müssen einen höchstens 48 Stunden alten PCR- oder 24 Stunden alten Antigen-Test vorlegen (es gilt die Uhrzeit 20 Uhr am 17. September). Kinder und Jugendliche, die am Spieltag noch einen Schnelltest benötigen, können diesen auch im Testzentrum am Telekom Dome durchführen lassen. scht

Die Zuschauer sind auch Thema in der Kabine. „Na klar, reden wir darüber. Wir freuen uns alle darauf und wollen den Telekom Dome voll erleben“, sagt Kratzer. „Bei den Testspielen in Frankreich waren ja schon Fans in der Halle, das verdeutlicht dann noch einmal mehr, was man vermisst hat.“ Die Vorfreude ist auch deshalb besonders groß, weil das Team das Gefühl hat, gut präpariert zu sein. „Die Vorbereitung läuft gut“, sagt der Sohn des ehemaligen Baskets-Spielers Marc Suhr. „Das Konzept des Trainers trägt erste Früchte. Die Arbeit ist anstrengend, aber sie macht Spaß.“ Auch Tyson Ward und Tim Hasbargen können nach ihren Blessuren wieder mitwirken, unter der Woche gab es Entwarnung.

Das Spiel gegen Braunschweig beginnt um 18 Uhr, Einlass ist schon ab 16.30 Uhr. „Da es ein Testlauf ist, bitten wir alle Zuschauer und Zuschauerinnen, rechtzeitig zur Halle zu kommen“, erklärt Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich. „In einem vorgezogenen Kontrollbereich wird zunächst der Impfstatus abgefragt. Hierfür müssen Impfzertifikat oder Impfpass vorgelegt werden. Nach dieser Prüfung erfolgt die Ticketkontrolle am Eingang des Foyers.“

Es ist auch der Probedurchlauf für die Spieltagscrew der Baskets: Hallenteam, Einlass, Catering und allem, was dazu gehört. In der Halle, im Wartebereich und in allen Schlangen vor dem Eingangsbereich und den Cateringständen herrscht Maskenpflicht (FFP2- oder „OP“-Maske). Am Platz kann die Maske abgenommen werden. Alle Tickets, auch die Stehplätze, sind nummeriert und personalisiert. „Tickets können nur über den Online-Shop der Baskets erworben werden. Dauerkarten für die Saison 2021/2022 haben keine Gültigkeit. Eine Abendkasse wird es nicht geben“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.