Sieg gegen Ulm Das Karnevals-Wunder der Telekom Baskets

Wunder gibt es immer wieder. Manch kleine, manch größere. An diesem Abend war es ein großes, ein ganz großes! Eines, das die Fans der Telekom Baskets Bonn in fast 30 Jahren Clubgeschichte so auch sehr selten erlebt haben. „Das war einer der coolsten Momente in meinem Leben, daran werde ich mich ewig erinnern“, meinte der Held des Abends, der Mann, der mit seinem letzten Treffer für einen kollektiven Jubelorkan gesorgt hatte. Denn Harald Freys Freiwurf wird in die Annalen des Clubs eingehen. Als das Finale eines der größten Aufholjagden und die Krönung eines unglaublichen Spieles. Des Karnevalsspiels, das zum Wunder wurde.