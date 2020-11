Benjamin Lischka (31), #8, Power Forward: Er hatte ein schweres erstes Jahr in Bonn. Doch er ist mit einer „Jetzt-erst-recht“-Mentalität in die Vorbereitung gekommen. In dieser hat er seine Fähigkeiten und sein körperbetontes Spiel gezeigt, das ihn in seiner Zeit in Gießen so gefährlich gemacht hat. Auch hinter den Kulissen hat er sich zu einem Leader entwickelt und schon mehrere teaminterne Fußball-Fernsehabende organisiert.