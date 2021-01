Carsten Pohl (2015-2016): Dass Co-Trainer einspringen, ist in der Baskets-Historie nicht neu. Carsten Pohl übernimmt die Mannschaft im Dezember von Fischer, doch trotz Pohls Herzblut und der Qualität, die in der Mannschaft steckt, bringt der Trainerwechsel die Baskets nicht mehr in die Playoffs.